去年建物買賣31.8萬棟 連5年上升後首次下降

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（中央社記者陳俊華台北28日電）據內政部最新統計，民國111年建物所有權買賣登記31.8萬棟，較110年減3萬棟，是106年起連續5年買賣上升，並在110年增至34.8萬棟後、首次下降，顯示交易市場有緩和趨向。

據內政部最新公告，民眾為確保建物所有權權屬，依據土地登記規則辦理建物所有權登記，包括第一次登記和移轉登記。111年建物所有權移轉登記計48.2萬棟，買賣、繼承及贈與等3者合占9成1，較110年減少2萬棟。

內政部表示，移轉登記部分，就移轉棟數觀察，111年移轉48萬1959棟，較110年減少3.96%，其中買賣登記31萬8101棟，繼承登記7萬382棟，贈與登記4萬9805棟；在移轉面積方面，111年移轉5629萬平方公尺，較110年減少4.39%。

內政部指出，111年買賣登記31萬8101棟中，以新北市6萬184棟、占18.92%最多，台中市5萬695棟、占15.94%次之，桃園市4萬3935棟、占13.81%居第3，高雄市、台北市、台南市分別為3萬7117棟、2萬8611棟及2萬3091棟，6都合計占7成7。

內政部說，6都買賣登記棟數與110年比較，只有台中市增加1.41%；非直轄市縣市中，則以澎湖縣、基隆市及屏東縣分別增加27.70%、18.03%及9.15%較多。

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內政部表示，近10年登記棟數概況部分，移轉登記從102年移轉50.4萬棟，下降到105年37.9萬棟最低點，106年起反轉回升到110年達50.2萬棟，111年則下降為48.2萬棟，主要是買賣登記變動所致。

內政部說，買賣登記從102年37.2萬棟最高點，降到105年24.5萬棟最低點，106年起反轉上升，110年增至34.8萬棟，111年下降為31.8萬棟，交易市場有緩和趨向。（編輯：翟思嘉）1120228