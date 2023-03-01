經濟展現韌性美股卻不振 投資人憂慮未來

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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）從就業、消費等數據衡量，美國經濟離衰退還很遠。但美股2月明顯回檔，凸顯投資人日益憂心聯準會為加強壓制通貨膨脹，利率將升得更高且維持更久，經濟前景不樂觀。

美股1月強勢反彈，背景是一度衝上40年高點的通膨持續降溫，投資人企盼聯邦準備理事會（Fed）去年猛烈升息後慢慢停下腳步，甚至在下半年開始降息。但2月多項經濟數據澆了投資人一盆冷水，並非數據不如預期，而是好到出乎意料。

根據官方數據，美國1月非農業就業人口激增51.7萬人，失業率降至53年來最低的3.4%；零售銷售激增3%，創兩年來最大成長。但通膨降溫似乎遭遇瓶頸，1月消費者物價指數（CPI）年增率從去年12月的6.5%微降至6.4%，高於市場預期。

這些數據導致投資人調整預期，認為聯準會中的鷹派（主張緊縮貨幣政策）將繼續占上風，未來幾個月持續調高政策利率，利率達頂點後維持更長時間。

美股今天收黑，道瓊工業指數下挫232.39點或0.71%，收在32656.7點，2月跌幅擴大到4.2%，年初以來跌近1.5%。標準普爾500指數和以科技股為主的那斯達克綜合指數2月跌幅分別為2.6%、1.1%，尚未回吐年初以來漲幅。

貝萊德智庫（BII）主管波伊文（Jean Boivin）上週向駐紐約外籍記者簡報時說，一般而言，就業和經濟成長數據理想有利於市場行情。但當前環境不同，必須用通膨視角觀察，總體經濟數據佳意味通膨更嚴重、央行必須使出更多手段、延後損害到來的時間。

聯準會使命之一是維持物價穩定，長期通膨目標是2%。聯準會偏好參考的美國1月個人消費支出（PCE）物價指數年增5.4%，剔除食品與能源的核心通膨率為4.7%。兩項數據都比去年12月高0.1個百分點。

波伊文說，通膨不會輕易回到2%，未來幾年可能盤踞在高於2%的水準。

美銀全球研究（BofA Global Research）最新報告指出，美國消費需求旺盛、勞動市場吃緊，將拉長聯準會對抗通膨的時間。總體需求必須「顯著減弱」，通膨才會回歸聯準會目標。

美銀經濟學家預期，聯準會可能將政策利率升到逼近6%，美國經濟在今年第3季前陷入衰退。

聯準會2月初決議升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間達4.5%至4.75%，處在2007年以來最高點。

聯準會官員下次集會是3月21日至22日，再次升息1碼機會濃厚，官員屆時將提出最新經濟預測。去年12月，絕大多數官員預期今年底政策利率將達5%至5.5%。近期數據顯示美國經濟強韌，投資人將密切關注官員是否上修升息循環頂點預測。（編輯：林憬屏）1120301