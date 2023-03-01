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電子權值股翻紅 台股震盪走揚重回15500點

2023/3/1 11:09（3/1 11:31 更新）
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台股1日開盤一度挫逾百點，低點至15387.38點，不過指數重新站上15500點關卡。（中央社檔案照片）
台股1日開盤一度挫逾百點，低點至15387.38點，不過指數重新站上15500點關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北1日電）美股漲跌互見，台股今天開盤一度挫逾百點，低點至15387.38點，不過盤中台積電、聯發科等電子權值股重聚人氣，帶動指數由黑翻紅，指數重新站上15500點關卡。

截至10時38分，加權指數來到15542.67點，上漲38.88點，漲幅0.25%，成交值新台幣1357.5億元。電子類股上漲0.94%、金融類股下跌0.7%。

台積電今天開盤回測504元低點，盤中買盤進場，股價由黑翻紅，盤中高點至519元；聯發科在全球行動通訊大會（MWC）題材下聚集人氣，盤中漲幅逾7%，高點至776元。

航運股方面，波羅的海乾散裝運價指數（BDI）2月連漲8天，至2月28日指數已收在990點，市場關注BDI今天能否突破千點大關，而散裝航運股漲跌互見，裕民開高走低，慧洋-KY、新興、四維航等個股具買盤支撐。

資深分析師王兆立受訪表示，雖然美股近期偏向回檔修正，但台股在電子權值股帶動下，表現相對熱絡；後續仍要觀察新台幣匯率走向，以及企業正在陸續公布2022年第4季季報及股利政策。（編輯：張良知）1120301

#台積電
#王兆立
#聯發科
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