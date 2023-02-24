2月台股ETF績效 逾5成打敗大盤指數

（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股2月加權指數漲幅1.56%，不過觀察連動性最高的台股ETF表現，包括原型、槓桿型共46檔，2月有26檔績效打敗大盤，占56%比重。

根據統計，2月台股ETF績效表現前10名報酬率均超過4%，依序為群益台灣精選高息7.03%、富邦台灣優質高息5.41%、兆豐龍頭等權重5.31%、大華優利高填息30的5.14%、元大中型100的5.1%、富邦台灣半導體5%、中信小資高價30的5%、元大富櫃50的4.66%、元大高股息4.26%、凱基優選高股息30的4.26%。

法人表示，ETF有機制的優勢在於分散以及汰弱換強。以台股而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來得低，不過一樣是台股高息ETF，但選股邏輯的不同也會讓成分股各有千秋，之後表現出來的績效與息收將更是有很大的差異。

法人分析，台股ETF投資主題多樣化，現階段建議可精選後市易受資金青睞的標的。在目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮的情況下，投資人可超前部署接下來即將發生的資金浪潮，透過精準卡位半導體、航運類股或者是配置上述類股比重較高的ETF，並且避開持有較多配息有下修可能性的金融類股，以提升整體績效表現。搭配「低買高賣」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF成分股中，在不同挑選條件下，有時會有景氣循環股納入，有些是一般循環，例如面板，有的可能是長達數年的超級景氣循環股，例如航運，不過不易判斷；高股息ETF都有景氣循環股，因為大家都是用股息來選股，不論是用預估、歷史、現在來選，在景氣好時景氣循環股的股息配發較高，所以高股息ETF易選入。

謝明志指出，台股今年上半年的焦點在於，同時兼具營運成長以及股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群表現，其次，每股現金股利總額、現金股息率可能創台股新高的航運股，亦可吸引資金的目光。而未符合投資人提升現金股息收益率需求的金融類股，則可能出現「提款機」效應的表現。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，去年以來，台股震盪較多，高股息題材相對受到關注，各檔ETF的選股原則不相同，表現也有不小差異。許多高殖利率的股票，往往都是因為股價下跌，因此拉抬了殖利率。但對投資人而言，真正的配息，股利配發後可以填息，才是投資最重要的目的。透過指數的篩選原則，可以避免當景氣下行期間拉長時，有些市值小、填息力道較弱的景氣循環股，會因殖利率高而被納入成分股。（編輯：趙蔚蘭）1120224