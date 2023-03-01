群電去年每股賺8.22元 現金股利5.9元創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北1日電）群光電能公布2022年營收新台幣410.66億元，年增1.7%，每股盈餘8.22元，年增13.9%；董事會決議每股配發5.9元現金股利，包括營收、盈餘、股息連續4年寫下歷史新高。

受惠於高效供應鏈管理及高毛利產品比重提升，群電去年繳出「三率三升」的好成績，且合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益率及淨利率等8項重要財務指標，均創下歷史新高。

展望今年，群電總經理曾國華表示，目前看到筆記型電腦需求仍疲弱，第1季展望相對保守，但整體營運獲利仍屬穩健；在產業齊力積極調整庫存下，仍看好第1季落底後業績逐季回升，目前庫存金額已來到2020年底以來新低。

曾國華表示，今年包括伺服器、智慧樓宇、大特瓦數NB、低軌衛星都可望持續成長；伺服器電源及智慧建築解決方案，經過多年的耕耘，也逐步開花結果，今年有機會維持雙位數以上的年成長率。期望在多項高值產品齊頭並進下，今年營運倒吃甘蔗、營收獲利再創高峰。

法人評估，群電今年上下半年的比重會從去年的50%比50%，轉向45%比55%，甚至43%比57%，成長力道集中在下半年，預計高峰會落在第3季。

群電2022年毛利率為18.6%，年增0.9個百分點；稅後淨利32.47億元，年增14.8%，每股盈餘8.22元，年增13.9%。股東權益報酬率27.3%，每股配發現金股息5.9元，股息發放率72%，連續10年維持在7成以上，每股配發金額創歷年新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

群電指出，過去幾年積極調整產品結構，集中資源衝刺高價值或高成長性的產品。帶動獲利成長的最大功臣是高毛利的雲端智能應用，去年營收年成長達23%，營收比重首度突破5成，營收貢獻已超越傳統PC相關應用。

群電今年資本支出預估新台幣近20億元，高於去年的14億元；在產能配置上，泰國新廠預計今年9月完工投產，目標是2024年產能占比可達3成。（編輯：張良知）1120301