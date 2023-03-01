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台土工具機產業公會交流 共創商機

2023/3/1 14:20
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（中央社記者張建中新竹1日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）與土耳其工具機協會（TiAD）交流，除就震災現況討論，同時針對共同技術發展、教育培訓、市場貿易配套措施、產業政策等議題進行意見交流。

工具機公會今天發布新聞稿表示，理事長陳伯佳日前飛往土耳其，親自拜訪土耳其工具機協會，對於土耳其發生強震，除表達慰問之意，並提到台灣工具機產業與民眾熱情捐款、捐物資的善舉義行。

工具機公會指出，TiAD是歐洲工具機暨零組件貿易協會成員之一，會員廠商約204家，會員產品涵蓋工具機、鈑金加工機、金屬加工機和量測技術等。

工具機公會表示，1999年台灣中部發生921地震，造成嚴重傷亡，對於土耳其強震感同身受；公會在第一時間邀請會員廠商一起響應捐款、捐物資到土耳其，提供實質的幫助。

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土耳其政府於2019年推動5年發展計畫，將機械及電器設備、汽車相關工具機的應用市場列為重點項目，對工具機與零組件產品的需求大幅提升，陳伯佳說，土耳其市場未來發展潛力看好。

工具機公會指出，2022年土耳其為台灣工具機第3大出口國，出口金額達2.5億美元，占台灣工具機出口總額的8.4%，年成長為5.4%。台灣工具機在土耳其具有絕佳的競爭力，土耳其同時是業者布局歐洲市場的重要據點。（編輯：趙蔚蘭）1120301

#土耳其
#陳伯佳
#工具機公會
陳伯佳
土耳其強震 工具機公會理事長陳伯佳將親赴慰問經部擴大對兩俄出口管制 工具機公會：廠商挑戰大
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