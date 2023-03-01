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台股收復月線 法人：觀察企業股利政策

2023/3/1 18:17
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（中央社記者賴言曦台北1日電）台股今天開低走高，盤中半導體族群發威，帶動指數收復月線約15519點。法人分析，目前除了持續觀察經濟數據及美國聯準會（Fed）升息動向外，上市公司陸續公布股利政策，預料也將對整體盤勢發揮影響力。

台股今天開盤時一度跌逾百點，指數低點至15387.38點，盤中半導體類股湧入買氣，帶動大盤震盪走高，終場收復15500點整數關卡，收盤上漲94.70點，以15598.49點作收，漲幅0.61%，成交金額新台幣2515.07億元；三大法人賣超57.3億元。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社電訪分析，加權指數今天表現強勁，主要是短線受股息題材發酵帶動，但觀察盤面類股，除了具備股息題材的聯發科等個股，部分電子股也有波段漲幅，但能否延續，要觀察美國聯邦準備理事會（Fed）升息走勢，及市場相關反應。

萬寶投顧董事長朱成志指出，今天台股開盤受國際股市偏弱影響，一度下挫逾百點，由於外資今天為賣超，顯示內資買氣強勁，支撐指數翻漲。

朱成志表示，聯發科2月24日公布擬配息76元，以24日收盤價723元計，殖利率為10.51%，吸引買盤今天進場布局，顯示股利政策對個股具備拉抬作用，預估短期仍將持續影響大盤行情，後續有待觀察。

期貨法人指出，台股今天重返月線，量能維持2500億元水準，顯示整體盤勢仍維持高檔震盪整理格局，近期需持續關注經濟數據及美國聯準會升息動向，對市場的影響。（編輯：楊蘭軒）1120301

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