民參公建商機逾1700億 促參綠能、長照入列

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部統計，2022年民間參與公共建設簽約金新台幣2828億元、創歷史新高；展望今年，預計公告的民參商機逾1700億元，包含促參超過700億元，案源涵蓋綠能、醫療、長照，再生水等公共建設。

今年截至2月底，民間參與公共建設招商開紅門，合計簽約16件、187億元；依促參法辦理簽約4件、金額60億元，非依促參法辦理方面，簽約12件、金額127億元。

財政部推動促參司長李建賢今天在例行記者會中公布，2022年民間參與公共建設成效統計；總簽約件數139件，簽約金額2828億元、創歷史新高，促參獎勵金5億元額度，將全數發出。

李建賢表示，以簽約金2828億元說，23%是由中央部會貢獻，77%來自各地方縣市，顯見地方有效運用民間資源，積極推動公共建設；其中，光是六都就簽下2000億元。

據統計，2022年交通部受惠「高鐵桃園車站特定區設定地上權案」簽約金額273億元，總簽約金額達503億元，在中央部會居冠，經濟部以89億元居次。

六都方面，高雄市因「多功能經貿園區特貿三都更案（北基地）」簽約金額397億元、總計708億元拔得頭籌，台北市549億元居次；其他縣市以新竹市簽約金額63億元居第一，新竹縣44億元緊追其後。

2022年依促參法辦理者簽約87件、金額566億元，簽約金額也創近10年新高，較2021年增加283億元、成長達2倍；簽約金前5大案合計為342.4億元，第一名是「台中市立老人復健綜合醫院BOT案」、簽約金額157.05億元。

展望2023年，李建賢表示，預計公告招商的民參商機逾1700億元，其中促參商機超過700億元，案源涵蓋綠能、醫療、長照，再生水等公共建設，希望公私部門共同努力，再創佳績。

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媒體關切，全球景氣轉趨下行，是否可能影響公共建設招商目標，李建賢指出，公建投資屬長期性質，COVID-19疫情期間，相關投資仍維持一定熱度；因此，他對今年民間參與公共建設的量能，依然持樂觀態度。

此外，促參法2.0正式上路，修正內容包含新增公共建設類別，涵蓋影視音、綠能、資源循環再利用及數位建設等，可望擴大促參案源，並輔以有償取得公共服務及爭議調解機制，降低民間參與公共建設風險，並加速爭議排除；李建賢表示，希望相關子法、規則訂定的作業，在今年上半年完成。（編輯：蘇志宗）1120301