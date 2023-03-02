疫後解封政策推觀光飯店股續強 寒舍、夏都飆漲停
2023/3/2 11:32
（中央社記者江明晏台北2日電）解封政策接連出爐，激勵觀光股續強，台股飯店股寒舍、夏都今天亮燈漲停，遠雄來、雲品、晶華、六福、亞都均漲約3%；其中，寒舍在10個交易日內股價翻漲逾90%，漲勢凌厲。
隨著疫情陰霾遠離，解封政策接連出爐，貢獻觀光股實質利多，台灣也對國際觀光客祭出旅行團與自由行補助方案，激勵飯店股近日大漲，寒舍、夏都今天亮燈漲停，晶華、六福、亞都、遠雄來、雲品今天漲幅約在3%上下。
值得注意的是，寒舍股價連日開飆，自2月14日收盤價31元計算，10個交易日股價翻漲逾90%，漲勢凌厲，今天飆上漲停板59.9元，續創上市掛牌新高價。夏都今天也上攻漲停價49.65元鎖住。
寒舍日前公告業績報告，2023年1月自結合併營收新台幣4.58億元，年增達48.43%，稅前淨利8600萬元、年增達5.11倍，稅後淨利7400萬元、年增達5.48倍，每股盈餘0.81元，優於去年同期約0.12元。
餐飲股今天表現亮眼，王品股價上漲約2%，至286.5元，續創2015年7月以來新高價，穩坐餐飲股王寶座；瓦城上漲2.5%，至263元。（編輯：郭無患）1120302
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