神基去年每股賺4.27元 今年營收估增逾8%

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（中央社記者江明晏台北2日電）強固型工業電腦廠神基投控今天舉行法人說明會，累計111年每股稅後盈餘為4.27元，董事長黃明漢表示，強固型電腦、汽車機構件延續去年成長動能，法人估全年營收目標年成長8%至12%。

黃明漢表示，因美國政府預算增加，加上歐美企業數位轉型需求提升，看好強固型電腦產品出貨動能延續雙位數成長，加上近來車市、航空市場回溫，拉抬旗下汽車機構件及航太事業營運動能，預估延續去年成長動能，整體對於2023年看法相對樂觀。

法人預估，今年神基營收年成長率目標為8%至12%，營益率、毛利率也將優於去年表現。

而受到整體PC產業市況低迷影響，複合式材料綜合機構件業務去年營收下滑，黃明漢表示，今年仍持續看衰，不過下半年消費、商用PC市場如果回溫，衰退幅度有機會縮小。整體而言，神基投控仍預期2023是好年度，下半年營運動能也將優於上半年。

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神基並公布111年度合併財報，全年合併營收為新台幣324.76億元，年成長8%；歸屬於母公司業主淨利為25.65億元，年減40%，神基說明，此差異主要是因為110年第2季認列PMD股權處分利益25.19億元，基期較高，以及受到松下專利訴訟官司相關費用影響所致。

累計111年每股稅後盈餘為4.27元，較前年的7.2元減少40.7%。神基投控董事會今天也於會中決議通過配發現金股利3.8元。（編輯：楊凱翔）1120302