聯準會官員放鴿 亞股多數隨美股收高

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（中央社香港3日綜合外電報導）亞股今天與美股連動上揚。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克表示，他支持在聯準會下次會議小幅升息，並暗示夏季可能暫停升息以觀察緊縮政策對通膨的影響，因此推升美股反彈。

法新社報導，儘管不斷傳出美國聯邦準備理事會（Fed）可能在本月會議升息50基點（2碼）之說，但亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）總裁波士蒂克（Raphael Bostic）提出應升息25基點（1碼）的意見，令交易商重拾迫切需要的希望。

波士蒂克並懷疑，政策利率是否應從目前的4.5%-4.75%調升到比5.25%高出許多的水準。換句話說，他可能支持美國央行在夏季暫停緊縮行動。

美股3大指數昨天因此收漲，道瓊工業指數漲幅逾1%。亞洲股市今天大多跟進，東京日經指數勁揚428.60點或1.56%，以27927.47點作收。

香港恆生指數上漲138.08點或0.68%，收在20567.54點；上海綜合指數上升17.74點或0.54%，收在3328.39點。首爾、台北、雪梨和馬尼拉也都收高。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，市場走勢仍不確定，「但與去年不同的是，當時大多時候市場波動是由政策衝擊驅動，今年股價漲跌，則同程度受到全球成長改善與全球貨幣政策緊縮影響」。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1120303