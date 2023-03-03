正德海運2022年每股賺6.23元 擬配息1.5元

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（中央社記者賴言曦台北3日電）正德海運今天公告2022年稅後淨利新台幣12.8億元、年增241.07%，每股盈餘（EPS）6.23元、年增178%，皆創歷史新高；董事會通過普通股每股擬配息1.5元，配發率24.08%，若以今天收盤價21.05元計算，現金殖利率約7.13%。

正德海運今天召開董事會，通過2022年財報及股利政策，同時訂6月1日召開股東會，停止過戶期間為4月3日至6月1日。

正德表示，受惠於2020年第2季起運價持續上漲，2021年到2022年換約後合約價大幅攀升，散裝航運營運成本較穩定，帶動正德營業利益大幅成長，過去3年平均營益率30%，去年第4季突破40%，創單季歷史新高，全年平均營益率43%，也是歷年新高。

正德去年趁二手船市場熱絡，持續汰舊換新處分5艘船舶，購入1艘海峽型現有船舶。去年底正德船隊為14艘船舶，將繼續推行擴充自有船隊的長期策略，出售船齡較高及效率較低的小靈便型散雜貨船，購置優質、現代化、船齡較輕、噸位較大的靈便型散雜貨船，以因應國際海事組織（IMO）減碳規定與船舶需求。

正德指出，透過出售二手老舊船舶獲利，並累積資金增加金流，公司負債比已從2020年的66.12%，降到2022年的33.39%。

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波羅的海綜合指數（BDI）3月初站上千點大關，業界指出，散裝航運主要看中國市場，去年中國進口鋼材、糧食、煤炭同步下滑，隨著中國全國到地方兩會確立拚經濟方針，相關煤鐵礦、穀物補庫存效應，有利散裝航運。

展望2023年，正德認為，雖市場不確定性因素仍高，上半年海運市況不明朗，多家船公司預估第1季可能較清淡，但隨著美國庫存消耗、通膨與能源價格等問題緩解，且中國經濟逐步溫和復甦、穩增長政策逐步落地，加上預期主要國家經濟政策調整，有望推動全球需求逐步回暖，支持運價在第2季至3季開始重現季節性旺季。（編輯：楊蘭軒）1120303