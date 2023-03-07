台達電、光寶強勢領漲 電源類股價量齊揚

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）電源供應器轉戰車載、伺服器、資料中心等市場，為產業帶來新動能，包括台達電、光寶科、群光電能去年都繳出歷史最佳成績，台達電及光寶今天強勢領漲，類股價量齊揚。

電源龍頭廠台達電電動車、伺服器數據中心營運動能強勁，推動營運屢創新高，子公司泰達電躍居泰國最大市值公司，也帶動台達電今天股價開高走高，突破300元關卡，早盤最高來到307元，漲幅超過5.5%，創下2021年7月約1年8個月來新高。

光寶科3月以來強勢飆升，今天股價最高來到75.9元，續創20年來新高，康舒今天最高42元，為2014年9月以來約9年新高；跨足電動車充電樁有成的飛宏今天漲幅超過2%，為1年多來新高價。

台達電在電動車、資料中心、工業自動化、智慧樓宇等趨勢推動下，未來5年營運成長動能均上看雙位數，其中車用產品今年年成長可望超越5成，美系外資看好未來展望，重申台達電買進評等。

儘管近來不少科技大廠傳出凍結人事、甚至裁員，包括晶圓代工廠台積電、聯電，半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）、東京威力科創（TEL）等今年也大幅縮減徵才人數，台達電是少數逆勢擴大徵才廠商，預計在台招募2500人，較去年增加300名職缺。

光寶科今年營運預計將先蹲後跳，下半年可望在雲端及包含車用的光電事業群帶動下，全年營收可望優於去年。

飛宏上半年受到包括手機、工具機等電源客戶去化庫存調整，維持淡季表現，充電樁產品出貨動能持續強勁，隨著量能持續放大，今年營收占比有機會超過雙位數，有助整體毛利表現。（編輯：張均懋）1120307