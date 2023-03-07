工業電腦廠2月營收 研華、樺漢創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠研華今天公布2月合併營收約新台幣52.3億元，月減7.28%，年增11.91%，創同期新高。樺漢2月合併營收約95.21億元，月增7.6%，年增59.2%，續創歷年同期新高。

此外，工業電腦廠融程電2月合併營收達1.74億元，月減7.3%，年增37.5%，為歷年同期次高。強固型工業電腦廠神基2月合併營收25.93億元，月增1.58%，年增13.44%。

研華發布新聞稿說明，2月營收以區域別來看，日本市場表現最為突出，營收年增35%；合計北亞市場營收年增25%，北美及歐洲市場年增個位數百分比。

就事業群表現而言，研華嵌入式物聯網平台事業群及物聯雲暨影像科技事業群表現最佳，2月營收分別年增22%及63%。應用電腦事業群及服務物聯網事業群因去年為出貨旺季、基期偏高，2月營收呈現年減雙位數百分比。

樺漢指出，2月營收以3大事業體來看，工控設計年增54.1%，品牌通路年增31.9%，系統整合年增85.4%。工控設計的樺漢廣義個體包含全資子公司，因歐美市場主要金融零售、彩票博弈、機器視覺與資安網通等客戶訂單需求暢旺，挹注樺漢個體2月營收達11.14億元。

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融程電表示，由於交貨時程遞延至3月認列，預期3月營收將明顯回升，在新、舊客戶同步加持下，整體營運將逐季走強。

融程電指出，受惠於全球軍事國防支出成長與基礎建設長期需求的支撐，耕耘已久的強固筆電將成為今年成長重心。從市場需求來看，國防、汽車檢測維修、新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁，訂單能見度優於往年平均水準。（編輯：楊凱翔）1120307