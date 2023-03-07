長榮航太申購單逾72萬張 8日公開抽籤中籤率0.5%

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（中央社記者賴言曦台北7日電）興櫃股長榮航太6日結束公開申購，由於每股申購金額為新台幣68元，若以今天收盤價98.8元計，抽中一張可望賺進約3萬元，吸引約72.2萬筆申購參與，凍資約491.6億元，換算中籤率約0.51%。

長榮航太預計3月14日上市，3月2日到6日公開申購、8日公開抽籤日，申購股數為3700千股。

長榮航太是長榮集團繼長榮海運、長榮航空、長榮鋼鐵、長榮國際儲運及中再保後，第6家上市的公司，主要業務包含飛機維修及零組件製造，是全球前10大飛機維修公司。

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經濟部日前公布「軍用商規無人機系統整合主導廠商」標案，長榮航太為其中的陸用型監偵無人機原型機得標廠商之一；經營團隊預估，今年第3季可交付原型機，並積極爭取接下來約96架的量產機標案，如果順利，預計今年底、明年初可交付量產機。

長榮航太科技資本額35.28億元，2022年營收118.47億元，與2021年全年營收96.17億元相較，成長23.19%；2021年每股盈餘2.5元，2022年前3季每股盈餘4.07元。（編輯：楊凱翔）1120307