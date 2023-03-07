防疫雙險最後一哩路 2月理賠金額低於200億大關

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（中央社記者謝方娪台北7日電）防疫雙險理賠對產險業營運影響有減緩跡象，金管會揭露，今年2月防疫雙險理賠金額續降至新台幣196.92億元。不過受防疫險影響，產險業自2022年至目前為止現金增資仍已突破千億大關。

金管會今天公布，今年2月一般法定傳染病防疫險理賠金額為153.8億元、理賠件數38.25萬件，疫苗險理賠金額為43.11億元、理賠件數10.07萬件。

2月防疫險理賠金額及件數相較1月雙雙下滑，僅疫苗險理賠金額及件數呈現增加，合計防疫雙險2月理賠金額為196.92億元，相比1月理賠金額220.52億元，再呈現下滑。

2022年全年防疫雙險理賠金額衝破2100億元，如今走到防疫雙險最後一哩路，產險公會呼籲，應早日讓民眾正常生活並恢復各行各業生機，建議行政院即時限縮至「新冠肺炎併發重症」才適用法定傳染病定義。

外界關注，若未來實施輕症者免通報，依照防疫保單契約精神，產險公司是否不必理賠。金管會保險局主秘古坤榮說明，要待指揮中心發布細節後才有辦法回應。

根據金管會統計，為因應防疫險理賠潮，承保防疫險前6大產險公司均向金管會申請現金增資獲准，合計已完成增資1044.99億元。

6家產險分別為國泰世紀產險二度增資合計200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計199.99億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險二度增資合計80億元。

另新安東京海上產險董事會2022年12月23日通過80億元的三度增資計畫，已取得金管會核准，預計會在今年完成。

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為支應鉅額理賠金，金管會共核准5家產險申請短期借款，分別為和泰產險、兆豐產險、新安東京海上產險、富邦產險及中信產險，且有產險公司借款不止一次。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：潘羿菁）1120307