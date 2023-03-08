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工具機2月出口值下滑逾2成 公會：產業去化庫存

2023/3/8 12:02
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天公布2月台灣工具機出口金額1.68億美元，較1月2.37億美元減少29.2%，年減26.9%。公會指出，主要是產業鏈仍在去化庫存。

今年前2月台灣工具機出口金額為4.05億美元，較去年同期4.52億美元減少10.4%。

工具機公會指出，今年前2月台灣工具機出口前10大國家依金額排序是中國（含香港）、美國、土耳其、印度、荷蘭、日本、越南、義大利、泰國及俄羅斯，各主要市場出口額均較去年同期下滑；其中，中國（含香港）占比21.3%，美國、土耳其分別占15.5%及10.5%。

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展望工具機產業動向，公會引述台灣經濟研究院近期分析報告指出，目前在美、歐、日製造業採購經理人指數（PMI）表現依然疲軟，顯示經濟前景仍處低迷。由於產業鏈仍在去化庫存，加上1、2月工作天數減少，台灣整體在進出口貿易、外銷訂單與生產指數多呈現衰退，也反映在需求、售價等面向指標表現。

從日本工作機械工業會（JMTBA）統計資訊來看，公會指出，日本工具機1月訂單金額（初估值）約1291億日圓，較去年同期減少9.7%；其中，外銷訂單1月訂單金額857億日圓，較去年同期減少13.2%，相較前幾個月的高速成長，今年日本工具機銷售也有下滑狀況。（編輯：張良知）1120308

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