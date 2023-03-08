佳世達：越南廠營收比重提高至5成目標未變

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液晶顯示器廠佳世達科技董事長陳其宏8日在法人說明會前表示，未來配合客戶提高越南廠產能比重至5成目標不變。中央社記者潘智義攝 112年3月8日

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（中央社記者潘智義台北8日電）面板廠友達越南設廠、群創布局印度，液晶顯示器廠佳世達科技董事長陳其宏今天表示，配合客戶提高越南廠營收比重至5成目標不變，但仍看好中國市場。

陳其宏在法說會前受訪指出，中國市場龐大，即便將來主要產線越南廠、中國廠的營收比重會拉至各5成左右，但中國廠產能仍可供應當地市場；越南廠占比目前尚未達5成，將依客戶實際需求逐步提升，另外，台灣智慧工廠產能滿載，也會扮演重要角色。

他說明，2022年第4季高附加價值產品占營收比重達5成，全年則近5成，期待2027年歸屬母公司稅後淨利能有5成來自高附加價值產品。

他說，今年第1季是谷底，第2季訂單雖有一定能見度，也會較第1季成長，但仍不如去年同期表現，且上半年肯定會比較辛苦；不過，下半年表現將優於上半年，逐季向上，仍期盼業績有機會和去年相近，甚至比去年好一點。

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陳其宏解釋，雖然資訊產品從去年第3季開始到今年第1季都不理想，但網通產品去年表現就相當好，今年看起也也不錯；去年醫療事業成長最多，今年在疫情過後，與疫情相關產品出貨量下滑，但與疫情無關的一般醫療業務卻恢復正常，可以從轉投資明基醫院1、2月業績回升明顯看出。

他強調，醫療、人工智慧物聯網（AIoT）、網通業務去年不錯，今年還會更好。（編輯：楊凱翔）1120308