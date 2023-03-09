昇陽半導體首季可望不淡 新廠擴產營運添動能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）測試晶圓需求持續增長，市場處於供不應求熱況，昇陽半導體計劃今年中將中部新廠月產能擴充至12萬片規模。法人預期，受惠擴產效益，昇陽半導體不僅第1季營運表現可望淡季不淡，業績可望逐季攀高至第3季。

昇陽半導體表示，隨著半導體製程技術推進，製程站點增加，帶動測試晶圓需求增長；此外，先進封裝發展同時推升測試晶圓需求增加，目前測試晶圓市場處於供不應求熱況。

據研調機構顧能（Gartner）估計，今年測試晶圓市場供需缺口約0.58%，2024年供不應求情況可能進一步加劇，供需缺口將擴大至1.42%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

昇陽半導體中部新廠於去年9月量產，至去年底月產能約7萬片；因應客戶強勁需求，昇陽半導體新廠今年將持續擴產，預計今年中達到月產12萬片規模，加計新竹廠產能，屆時總產能將達到月產51萬片。

昇陽半導體今年前2月營收新台幣5.39億元，年增12.79%，法人預期，在客戶需求依然熱絡，產能不斷擴增下，昇陽半導體第1季營運表現可望淡季不淡，第2季及第3季業績應可逐季攀高。（編輯：張均懋）1120309