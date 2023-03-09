史瓦帝尼總理參訪中油煉油廠 有助深化兩國經濟合作

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史瓦帝尼總理戴克禮（前左3）代表團9日至中油煉製事業部桃園煉油廠參訪，瞭解儲油槽設施運作情況，由中油董事長李順欽（前左4）親自接待。（中油提供）中央社記者曾智怡傳真 112年3月9日

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（中央社記者曾智怡台北9日電）史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）代表團今天至中油煉製事業部桃園煉油廠參訪，瞭解儲油槽設施運作情況；中油董事長李順欽親自接待，並分享中油淨零轉型發展方向，有助深化未來兩國經濟領域的合作。

中油今天發布新聞稿表示，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）代表團曾於去年10月前來桃園煉油廠參訪，代表團成員對儲油槽運作留下深刻印象；本次總理則是首次訪台，對參訪桃園煉油廠表達高度興趣，經濟部與外交部因此特別安排這趟行程。

中油表示，桃園煉油廠於民國66年4月開台正式生產，廠區內有各類型的煉製工場與設備、電力與蒸氣等公用設備區，並建有完善的汽、柴油成品自動化灌裝設施，目前擔負台灣中、北部汽、柴油供應重任。

此次史國總理訪問團主要是參訪汽油儲槽與相關灌裝設施，李順欽表示，兩國自1968年建交以來經常互訪，在國際舞台上也是互相支持的堅定盟友，相信本次戴克禮帶領的經濟內閣成員，在參訪後更能了解擁有儲備油槽對於經濟穩定發展的重要性，此行亦有助於深化未來兩國在經濟領域的合作。

李順欽現場致贈戴克禮出磺坑頓鑽機簽約筆及名片座，象徵兩國歷久彌新的合作歷程，同時分享中油未來致力淨零碳排及能源轉型心得，盼有助兩國未來更進一步合作，達成雙方互惠共榮的目標。（編輯：趙蔚蘭）1120309