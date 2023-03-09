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士電去年獲利次高每股賺3.86元 擬配息2元

2023/3/9 17:07
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）士林電機今天下午公布去年稅後獲利新台幣20.1億元，創歷史次高，每股基本純益3.86元，士電擬配發現金股息每股2元，盈餘配發率約51.8%。

士電去年合併營收307.58億元，較2011年276.9億元成長11.08%，創歷史新高，去年合併毛利率17.04%，較2021年18.01%減近1個百分點，去年合併營業利益22.54億元，營益率7.33%，較2021年7.22%微增0.1個百分點。

士電去年歸屬母公司業主淨利20.1億元，較2021年18.05億元成長11.36%，創歷年次高，去年每股基本純益3.86元，優於2021年EPS 3.46元。

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展望今年營運，士電先前表示，綠能是主要成長動能，包括產品和工程項目，去年綠能相關業績占比已到2成，若加上台電強韌電網計畫，預估最快2024年綠能相關業績占比可大幅提升至4成。

士電指出，今年第1季營運相對樂觀看待，包括重電、綠能、台電計畫去年下半年訂單量大，今年第1季持續出貨，上半年在綠能和台電強韌電網計畫助攻下，預期第1季業績相對樂觀，第2季可望持平，下半年其他事業群業績回溫，有助今年業績成長目標。（編輯：林興盟）1120309

#士電
#台電強韌電網
#綠能
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