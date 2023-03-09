企業網路風險意識抬頭 資安險保費收入4年暴增逾3倍

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（中央社記者謝方娪台北9日電）上市櫃公司資安事件頻傳，不少產險公司已推出資安險，承保企業出現資安事件的相關損失。金管會統計，目前14家本國產險均已推出資料保護責任險，整體資安險保費收入4年成長逾3倍。

近年資訊科技快速發展、電子商務交易熱絡，也讓企業資通安全面臨嚴峻挑戰。瞄準企業資安風險，產險公司近年陸續推出資安險，目前市售資安險主要分為針對大型企業資安需求的客製化商品及提供中小型企業的保險商品。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會指出，為協助中小企業移轉資安風險，金管會已請產險公會協助產險業開發資安保險商品，包括資訊系統不法行為險、資料保護責任險、資訊安全綜合險等3大類。

資訊系統不法行為險主要承保被保險人因第三人（被保險人及其員工以外的人）不法入侵電腦系統所致資金或其他財產損失；資料保護責任險保障保戶因個資外洩所生對第三人應負賠償責任。

至於資訊安全綜合險保障範圍較全面，包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致財產損失，以及對第三人個資受侵害等等的賠償責任。

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目前最多產險業者開賣的為資料保護責任險，包括臺產、兆豐產、富邦產、和泰產、泰安產、明台產、南山產、第一保、旺旺保、新產、華南產、國泰世紀產、新安東京海上產、中信產等14家本土產險公司均有賣。

隨近年資安風險意識提高，企業開始善用資安險移轉企業承擔的資安風險。根據金管會統計，2022年產險公司資安險保費收入達新台幣4億元，相比2018年成長3.49倍。（編輯：潘羿菁）1120309