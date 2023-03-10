台塑去年每股賺5.68元 每股擬配息4.2元
2023/3/10 18:11
（中央社記者賴言曦台北10日電）台塑四寶股利政策全數出爐，壓軸的台塑今天公告，2022年稅後淨利新台幣361.42億元、年減49.34%，每股稅後淨利（EPS）5.68元，董事會決議每股擬配息4.2元，若以今天收盤價89.8元計，現金殖利率約4.6%。
台塑今天召開董事會，決議每股擬配發4.2元現金股利，合計配發267.36億元，並將在5月30日召開股東會。
台塑2月營收回溫，合併營收為176.88億元、月增22.8%、年減14.1%，主要是農曆春節後，中國下游加工廠陸續復工，推升石化產品需求，加上3月即將進入塑料傳統旺季，客戶備料意願轉強。
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展望今年3月及第1季，台塑認為，中國下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，市場買氣明顯升溫，預估3月營收可望月增；不過因為1月農曆春節、南部多座廠區配合中油天然氣管線接管停車，導致產銷減少，因此第1季營業額預估跟去年第4季持平。
台塑四大企業股利政策方面，南亞（1303）日前公告，去年EPS為4.05元，董事會決議每股擬配息3元；台塑化 （6505）去年EPS為1.51元，董事會決議擬配發1.1元現金股利；台化（1326）EPS為1.26元，董事會決議擬配息0.95元。（編輯：蘇志宗）1120310
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