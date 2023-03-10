寶成2月營收182億元 月減8.2%年增0.2%

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（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋大廠寶成工業今天公布2月自結合併營收為新台幣182.31億元，月減8.2%，較去年同期略增0.2%；1至2月合併營收為430.32億元，則較去年同期減少4.8%。

寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業2月營收6.04億美元（約新台幣181.62億元），較去年同期減少6.9%，其中製鞋業務較去年同期減少5.9%；1月至2月營收14.13億美元，較去年同期減少12.9%，其中製鞋業務較去年同期減少16.3%，主因品牌持續調整庫存影響。

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而由裕元工業的通路業務獨立分拆在香港上市的寶勝國際公司2月自結營收人民幣12.93億元（約1.9億美元），較去年同期減少2.4%；累計1至2月營收為人民幣41.04億元（約6.02億美元），則與去年同期持平。

製鞋廠豐泰統計，2月合併營收64.58億元，年減0.42%；自結2月合併稅前利益約3.75億元，今年1至2月歸屬於母公司業主淨利為2.91億元，每股盈餘為0.33元。（編輯：楊凱翔）1120310