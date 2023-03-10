國科會陳儀莊訪美國衛院 邀莫德納加入人才培訓計畫

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（中央社記者張璦台北10日電）台美雙邊科技合作日益密切，國科會今天表示，副主委陳儀莊3月上旬拜會美國國家衛生研究院（NIH）所屬單位，聚焦AI精準醫療等議題，並邀請生技大廠莫德納加入國科會的人才培訓計畫。

國科會今天發布新聞稿指出，陳儀莊應外交部邀請，參加駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦的「2023年台灣性別平等週」系列活動，並在美東時間9日晚間（台灣時間10日上午）參加論壇，分享台灣性平推動政策成效，在國際性平評比表現優異，尤其台灣女性立委比例高達41%，令全場驚豔，成為各國努力目標。

國科會表示，台美科技過去已有合作基礎，陳儀莊6日至7日訪美，致力尋找更多合作契機，拜會單位包括國家衛生研究院（NIH）所屬單位國家眼症研究所（NEI）、國家神經疾病暨中風研究所（NINDS）及國家癌症研究所（NCI），聚焦AI精準醫療、腦科學研究及癌症登月計畫等議題，進行廣泛討論，希望能於近期促成雙方研究人員合作交流。

國科會指出，陳儀莊此行也拜會台灣的長期合作夥伴美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）及國家科學基金會（NSF），期待藉此持續鞏固、加深雙邊夥伴關係。

國科會表示，台灣政府將生技產業發展列為重要國家政策，美國在生技領域居世界領先地位，陳儀莊8日拜會哈佛醫學院、麻省理工學院、莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）等重要學研機構與藥廠，透過交流訪問，了解美國生技最新發展。

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為推動科研計畫合作及人才交流，國科會指出，陳儀莊邀請剛於台灣設立亞洲首個據點的莫德納公司，加入國科會「X Talent計畫」，提供職缺讓台灣優秀科研人才實習，作為台灣未來生技產業培育重要人才的合作夥伴。

國科會指出，陳儀莊除拜會美國聯邦單位、學研機構及生技廠商，也藉此機會與華府、波士頓及紐約地區重要院士、學者及科技社團學人及學生交流，期待能藉美東地區僑胞影響力，共同推動、深化台美科技合作。（編輯：楊蘭軒）1120310