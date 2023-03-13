長榮航空5/24全面改選 董事會提名候選人名單出爐

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（中央社記者賴言曦台北13日電）長榮航空預計5月24日召開股東會並全面改選6席董事、3席獨立董事，受理期間無股東提出董事候選人名單，今天長榮航空公告由董事會提名的候選人，包含現任董事長林寶水、總經理孫嘉明等人皆在名單中。

長榮集團家族去年爆發經營權之爭，不過隨著長榮創辦人張榮發女婿鄭深池、張榮發四子張國煒等人辭任相關職務後，風波暫告結束，然而今年長榮航董事、獨立董事屆臨改選，再度引發外界關注，但受理股東提名董事候選人期間，沒有股東提名。

長榮航空今天公告由董事會提名的董事候選人名單，6席董事候選人分別為林寶水、孫嘉明、長榮海運董事戴錦銓、長榮國際董事長暨總經理張明煜、財團法人張榮發慈善基金會董事長吳景明、長榮國際秘書室協理朱文慧。

另外3席獨董候選人則分別為皆擔任長榮航空現任獨董的簡又新、許順雄、吳宗寶。

長榮航空今天公告2022年合併營收為新台幣1380.69億元、年增33%，稅後淨利70.91億元、年增7.3%，每股稅後盈餘（EPS）1.34元，董事會決議每股擬配息0.8元，配發率約59.7%；若以今天收盤價27.8元計，現金殖利率約2.8%。（編輯：楊凱翔）1120313