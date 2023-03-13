更多編輯台推薦新聞：
第95屆奧斯卡得獎名單看這裡 布蘭登費雪楊紫瓊稱帝封后
娛樂

第95屆奧斯卡得獎名單看這裡 布蘭登費雪楊紫瓊稱帝封后

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

長榮航空5/24全面改選 董事會提名候選人名單出爐

2023/3/13 21:58（3/13 22:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
長榮航空預計5月24日召開股東會並全面改選6席董事、3席獨立董事。（中央社檔案照片）
長榮航空預計5月24日召開股東會並全面改選6席董事、3席獨立董事。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）長榮航空預計5月24日召開股東會並全面改選6席董事、3席獨立董事，受理期間無股東提出董事候選人名單，今天長榮航空公告由董事會提名的候選人，包含現任董事長林寶水、總經理孫嘉明等人皆在名單中。

長榮集團家族去年爆發經營權之爭，不過隨著長榮創辦人張榮發女婿鄭深池、張榮發四子張國煒等人辭任相關職務後，風波暫告結束，然而今年長榮航董事、獨立董事屆臨改選，再度引發外界關注，但受理股東提名董事候選人期間，沒有股東提名。

長榮航空今天公告由董事會提名的董事候選人名單，6席董事候選人分別為林寶水、孫嘉明、長榮海運董事戴錦銓、長榮國際董事長暨總經理張明煜、財團法人張榮發慈善基金會董事長吳景明、長榮國際秘書室協理朱文慧。

另外3席獨董候選人則分別為皆擔任長榮航空現任獨董的簡又新、許順雄、吳宗寶。

長榮航空今天公告2022年合併營收為新台幣1380.69億元、年增33%，稅後淨利70.91億元、年增7.3%，每股稅後盈餘（EPS）1.34元，董事會決議每股擬配息0.8元，配發率約59.7%；若以今天收盤價27.8元計，現金殖利率約2.8%。（編輯：楊凱翔）1120313

#長榮航空
#長榮集團
#張榮發
張榮發
長榮航5/24改選董事 無股東提名候選人名單星宇挺進航空股王 法人：開闢北美航線搶中轉商機
林寶水
長榮航勤集體休假 王國材致電長榮航空董事長
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族