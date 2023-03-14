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陳建仁：對軍公教加薪持正面看法

2023/3/14 09:29（3/14 09:49 更新）
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薪水上漲速度跟不上通膨，導致國人實質經常性薪資落入負成長。立委關切軍公教再不調薪，恐不利吸引人才。（中央社檔案照片）
薪水上漲速度跟不上通膨，導致國人實質經常性薪資落入負成長。立委關切軍公教再不調薪，恐不利吸引人才。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北14日電）行政院長陳建仁今天表示，他對軍公教加薪持正面看法，而且在這2、3年時間因疫情關係，軍公教人員對國家做出很重要的貢獻，希望審議委員會的審議結果會有正向回應。

薪水上漲的速度跟不上通膨，導致國人實質經常性薪資落入負成長。立委關切軍公教若再不調薪，恐不利吸引人才，主計總處主計長朱澤民13日表示，物價上漲、實質所得降低，應該可以考慮調整。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於今年軍公教是否有機會加薪，他表示，這是一個好問題，對於軍公教加薪問題，他持正面看法。

陳建仁說，台灣這2年的經濟成長有不錯結果，考慮到稅收以及軍公教人員在過去2、3年時間因疫情關係，對國家做出很重要的貢獻，希望經過軍公教加薪審議委員會的審議結果會有正向回應。（編輯：郭無患）1120314

#軍公教
#加薪
#通膨
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