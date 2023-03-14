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誠品生活迎疫後復甦 東西商圈據點業績勁揚

2023/3/14 17:12
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（中央社記者江明晏台北14日電）揮別疫情陰霾，誠品生活業績復甦，且在東西兩大商圈看見成果，誠品指出，信義店上週六（11日）單日業績年成長34%；南西店從1月至今，外籍旅客消費也年成長3倍。

誠品今天發布訊息指出，熄燈倒數的誠品信義店策畫近30場活動，從3月10日起開跑，首3日活動成果告捷，上週六單日更湧入逾4萬人，業績較去年同期成長34%。

誠品生活也指出，造訪誠品的國際觀光客人次自去年10月邊境解封後持續攀升，在星馬香港旅客加持下，誠品生活南西店從1月至今，外籍旅客消費已較去年同期成長3倍，整體人流成長近4成。

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而曾獲CNN評選「全球最酷百貨」之一的誠品生活松菸店，1月至今業績表現也較去年同期成長逾3成。

全球迎向疫後復甦，誠品表示，2023年積極邁步向前，將開展逾10家店點，包括位於新店裕隆城1.9萬坪全新旗艦大店、台中七期7500坪獨棟大店將在下半年陸續開業，而串聯誠品全通路線上下服務的社區創新店「誠品生活時光」也擴增6至10倍書量規模。（編輯：翟思嘉）1120314

#誠品生活松菸店
#誠品信義店
#CNN
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