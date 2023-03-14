耀登：越南新廠6月投產 初期以筆電天線為主

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（中央社記者潘智義台北14日電）射頻天線暨測試廠耀登科技董事長張玉斌今天表示，越南廠在6月通過客戶測試後，可望投產，初期以筆電天線為主要產品。

張玉斌在媒體茶敘指出，越南廠初期除配合特定筆電客戶生產天線之外，將來也會搭配既有的客戶生產其他類型產品，但設計研發仍以台灣為主。越南廠初期產能不大，規劃3至4條線，占整體天線產品比重2至3成，預計第3季達量產規模。

除越南新廠的筆電天線之外，耀登其他廠區生產的低軌衛星應用產品則將在第4季開始放量。

他坦言，筆電市況不好，但耀登受影響小，主因中高階產品比重較高，非消費性電子產品占比較小。

耀登統計，2022年營收新台幣17.18億元，年增19.89%，毛利率40%，合併稅後淨利為3.24億元，每股稅後盈餘（EPS）6.89元，年增15.6%，營收、獲利雙創歷史新高；獲利好表現主要受惠於去年第4季出售旗下孫公司上海同耀通信股權貢獻。

耀登儀器訂單能見度一般約12至14個月，金額約6至7億元，因交期較長，客戶多提早下單。

耀登指出，近2年陸續出售台灣與上海實驗室，同時也增加新產品包括低軌衛星、開放式無線網路（O-RAN）研發團隊，將資源集中投入至具有市場潛力新產品。

耀登2月底遠赴西班牙參加世界行動通訊大會（Mobile World Congress；MWC），以高頻射頻技術成功商品化導入市場為主軸參展。（編輯：楊凱翔）1120314