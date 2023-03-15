貨櫃三雄漲跌互見 長榮擬配息70元股價強勢

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（中央社記者賴言曦台北15日電）貨櫃三雄股利政策全數出爐，長榮海運去年每股稅後淨利（EPS）87.07元，每股擬配息新台幣70元、配發率44.33%，配發金額及配發率居貨櫃三雄之冠，今天早盤湧進買氣，盤中高點至179.5元，漲幅4.97%。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價漲跌互見，陽明去年EPS 51.71元，每股擬配發現金股利20元，配發率38.6%，今天同步受買氣青睞，開盤小漲1.1元，盤中高點至68.9元，漲幅逾1%。

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反觀萬海股利政策較為保守，去年萬海EPS為33.17元，每股擬配發現金股利5元，配發率15%，昨天股價尾盤重挫至跌停，今天開盤小跌0.9元，低點至70.7元，跌幅超過1%。

法人分析，長榮每股擬配發70元現金股利，顯示公司對於未來的獲利能力及資金調度有一定自信，但目前全球運價及景氣都有疑慮，雖然長榮符合市場預期的股利政策在短線上有支撐，未來能否順利填息，還是回歸航運市場狀況，表現有待觀察。（編輯：張均懋）1120315