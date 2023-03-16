中國需求審慎樂觀 藍天今年筆電出貨拚180萬台

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（中央社記者吳家豪台北16日電）藍天電腦筆電事業群總經理簡義龍今天說，2022年筆電銷量161萬台、年減22%，為近8年次高；看好中國解封後報復性消費、618購物節帶動買氣、顯示卡新品效應，上半年筆電銷量目標80萬台，全年目標180萬台，將年增約12%。

簡義龍出席媒體交流會表示，中國客戶占藍天筆電出貨約3成，是主力市場，亞太地區客戶出貨占比約25%到30%。藍天對中國618購物節的期待很高，以目前中國解封後狀況來看，市場期待報復性消費，藍天客戶不像國際品牌陣線拉得這麼長，庫存相對較低。

他說，中國市場偏好搭載顯示卡的筆電機種，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）今年第1季發表顯示卡新產品，對中國市場是大事，可以樂觀期待後續動能。

藍天2022全年合併營收約新台幣221.97億元，年減18%，為歷史次高；毛利率22%，年增2個百分點，營業利益率9%，年增1個百分點，為近6年新高，稅後淨利8.25億元，年減54%，每股盈餘1.41元。董事會通過配發現金股利每股1.5元，以15日收盤價30.55元計算，現金殖利率為4.9%。

藍天筆電事業2022年受惠產品組合優化，藍海機種銷售比重拉升至76%，續創新高；2022全年筆電營收188億元，年減18%，為近11年次高，營業利益率站穩6%。

藍天表示，整體筆電產業仍在庫存調整階段，藍天庫存水位一向控制得宜，去年第4季通路客戶已經快速調整庫存，藍天全年筆電庫存周轉天數從54天降至39天，相對健康。

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藍天旗下中國通路事業群因近3年疫情反覆，衝擊實體店面業績，百腦匯商場各店與商家共度困境，提供租金補貼，2022年租金收入新台幣29.9億元，年減4%，目前18家科技廣場平均出租率維持在95%。

藍天指出，2023年迎來中國解封，加上商場活動收入回溫，百腦匯商場將重返正常營運軌道。藍天轉投資30%的群光廣場百貨隨著人流提升，今年獲利可望回到疫情前水準。（編輯：張均懋）1120316