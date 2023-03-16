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匯損17億侵蝕獲利 宏碁去年第4季每股虧0.27元

2023/3/16 18:13
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（中央社記者吳家豪台北16日電）電腦品牌廠宏碁今天公布2022年度財報，第4季受到匯損新台幣17億元影響，每股虧損0.27元，近6年來首度單季轉虧；累計2022全年每股盈餘1.67元，為近3年低點。

宏碁董事會今天通過決議發放現金股利每股1.5元，以今天收盤價25.85元計算，現金殖利率約5.8%。

宏碁去年第4季合併營收約598.37億元，季減7.8%，年減31%；營業毛利63.28億元，季減3.6%，年減36%；營業利益10.11億元，季增22%，年減74%；受到匯損17億元影響，稅後淨損8.32億元，每股虧損0.27元。

累計2022全年宏碁合併營收約2754.24億元，年減14%；營業毛利297.44億元，年減20%；營業淨利69.28億元，年減51%；稅後淨利50.04億元，年減54%；每股盈餘1.67元。

宏碁發布新聞稿說明，在2022年底，宏碁庫存價值降至422.13億元，全年合計打消19.14億元庫存；現金回到468.43億元水位，淨現金達350.28億元；營運產生的現金流入為59.28億元。

另外，端點銷售管理系統（POS）廠振樺電今天公布2022年度財報，受惠於後疫情時代各國國境重啟開放，零售、餐飲與休閒旅遊服務回歸，全年合併營收約新台幣119.73億元，年增近30%；每股盈餘11.25元，年增81%。

振樺電董事會決議配發每股現金股利7元，以今天收盤價113.5元計算，現金殖利率約6.17%。

展望2023年，振樺電表示，集團整合效益與營運結構經多年來的調整，已逐步優化，在雙引擎多元應用及區域布局下，前20大客戶加總占比低於50%，集團淨現金水位及存貨也逐漸回復正常，2023年整體業務可望逐季成長。（編輯：楊凱翔）1120316

#宏碁董事會
#振樺電董事會
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