金融三業對瑞信曝險近1573億 金管會密切觀察發展

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（中央社記者謝方娪台北16日電）瑞信危機為金融市場再投震撼彈，金管會統計，金融三業對瑞信曝險達新台幣1572.97億元，另投資人透過基金持有瑞信曝險達46.3億元，金管會強調將密切觀察後續發展。

瑞士信貸（Credit Suisse）日前於財報中承認內部控管存在重大弱點，在瑞信大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）宣布拒絕對瑞信挹注更多資金後，瑞信股價雪崩下滑，驚動瑞士央行出面保證將提供流動性援助。

金管會今天公布，2022年12月底本國銀行對瑞信集團曝險餘額達489億元，較2022年10月底減少64億元，呈下滑趨勢，至於今年國銀對瑞信最新曝險概況，銀行局仍在持續調查中。

今年1月底整體保險業對瑞信銀行投資曝險達1082億元，占保險業可運用資金總額的0.35%，比例不高；今年2月底證券自營商對瑞信曝險帳面成本為1.97億元，占全體券商淨值不到1%。

合計金融三業對瑞信曝險達1572.97億元，其中以保險業曝險逾千億元最多。

針對保險業是否須提列預期信用損失，金管會保險局副局長蔡火炎表示，針對目前瑞信銀行股價波動情形，保險業須綜合考量實際情形及後續預期發生違約風險，依保險業財務報告編製準則及IFRS相關規定辦理。

除了金融三業持有對瑞信曝險外，投資人也持有瑞信曝險部位，包括持有瑞信金融債、結構型商品及基金曝險等。

根據金管會統計，截至2022年12月底止，銀行客戶持有瑞信金融債及結構型等相關商品部位達674億元，相比2022年10月底減少251億元。

境內外基金方面，截至今年2月底有4檔投信基金持有瑞信有價證券，金額0.2758億元，占整體投信基金規模的0.00053%；另今年1月底有113檔境外基金投資瑞信有價證券，依國內投資人投資比重計算曝險達46.03億元，占投資人持有整體境外基金總額的0.13%。（編輯：潘羿菁）1120316