全球金融震盪拖累台股 觀察Fed能否提早結束升息

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（中央社記者潘智義台北16日電）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）風波，引發美股主要指數15日多收跌。台股今天下跌166.47點，15200點失而復得。法人認為，國外銀行危機對股市影響短暫，美國聯準會（Fed）能否提早結束升息將是焦點。

台股今天跌166.47點，收在15221.12點，仍守在季線15052點之上，成交值新台幣2417.8億元，加計盤後交易約2457.94億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，美國聯準會（Fed）原本升息打通膨的策略，可能因銀行業爆發危機，而放緩步調，甚至提早結束這次的升息循環，美國長天期與短天期公債殖利率倒掛的情況也可能因而改善。

針對盤勢，朱成志說，台股今天補跌幅度有點超乎預期，雖然外資3月以來賣超台股，改變原先的走多氣氛，但3月以來跌幅約1.8%，與2月的漲幅約1.6%相抵，也差不多回到1月指數位置；若以波段高點回檔迄今也約近5%，台股相對國際股市表現仍佳。

朱成志解釋，美國矽谷銀行（SVB）是因應客戶贖回，只好低價賣出債券，因而造成虧損，並非銀行體質不好；而瑞士信貸更有瑞士監管當局保證提供瑞信流動性活水，應不至於發生擠兌。（編輯：楊蘭軒）1120316