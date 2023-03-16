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首頁 / 國際

大到不能倒 瑞信向瑞士央行借1.66兆救急

2023/3/16 12:13
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（中央社蘇黎世16日綜合外電報導）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）股價崩跌後，今天宣布將向瑞士央行借款500億瑞士法郎（約新台幣1.66兆元）做支撐。

法新社報導，瑞信透過聲明表示他們也正提出價值約30億美元的債券回購。

瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）在聲明中說：「這些措施表明我們在持續進行策略轉型，為客戶和股東創造價值之際，採取決定性的行動強化瑞信。」

「我的團隊和我本人決心迅速向前邁進，要打造一家更純粹，也更專注於客戶需求的銀行。」

瑞信近年遭受一連串醜聞重創，大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）宣布拒絕對瑞信挹注更多資金後，瑞信股價15日暴跌。

瑞信股價昨天一度崩跌逾30%，收盤前雖略微回漲，終場股價仍暴跌24.24%，收在每股1.697瑞士法郎。

瑞信2021年2月時股價為12.78瑞士法郎，隨後爆發一連串問題，使市值大幅蒸發。

瑞信昨天股價暴跌，適逢外界正擔心美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉恐帶來連鎖效應。

瑞信是全球30間被視為「大到不能倒」的銀行之一，迫使瑞信必須大幅擱置放款以挪更多資金度過危機。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120316

#瑞信
#瑞士信貸銀行
#瑞士央行
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