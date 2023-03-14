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瑞信發布年報 承認報帳內部控管存在重大弱點

2023/3/14 22:56
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（中央社蘇黎世14日綜合外電報導）飽受壞消息打擊的瑞士第2大銀行瑞士信貸今天發布全年財務報表，當中承認內部控管存在「重大弱點」。這份年報原定上週公布，但因美國當局臨時對其帳冊提出疑問而延後發表。

法新社報導，有關瑞士信貸（Credit Suisse）對其2019與2020年現金流量表所做的修改，美國證券管理委員會（SEC）在它發布財報前最後一刻提出疑問，財報因此延後公布。

瑞信在今天的報告當中坦言，內部對於2021與2022年的「財務報告控管不彰」。

瑞信表示：「發現到的重大弱點，是關於未能設計及維持一套有效的風險評估程序，以辨識出及分析財務報表中可能出現嚴重錯誤陳述的風險。」

瑞信近幾年遭逢大量問題，包括2021年因美國資產管理公司Archegos被迫將持有部位平倉，以及英國金融公司格林希爾（Greensill）破產，使其曝險部位受到拖累。

受到美國的矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）與另一家地區性銀行倒閉掀起的恐慌情緒衝擊，瑞信昨天股價創下歷史新低紀錄；今天盤中又一度重挫5%。

自從瑞信2021年3月遭到格林希爾破產事件重創、開啟連串負面消息後，瑞信的市值已經蒸發超過80%。（譯者：張正芊）1120314

#瑞信
#美國
#瑞士信貸
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