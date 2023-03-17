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疫後餐飲復甦 美式餐廳搶人才祭月薪上看5.1萬元

2023/3/17 12:43（3/17 13:27 更新）
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美式早午餐廳「樂子」17日宣布啟動兩大徵才計畫，祭出上看5.1萬元的月薪搶人才。（圖取自facebook.com/theDiner.Taipei）
美式早午餐廳「樂子」17日宣布啟動兩大徵才計畫，祭出上看5.1萬元的月薪搶人才。（圖取自facebook.com/theDiner.Taipei）
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（中央社記者江明晏台北17日電）疫情常態化，餐飲業求才若渴，瓦城投資的美式早午餐廳「樂子」目前共有5間分店，後續將積極展店，今天宣布啟動兩大徵才計畫，祭出上看5.1萬元的月薪搶人才。

台灣國境解封、防疫管制措施逐步鬆綁，疫後時代國內外餐飲業市場全面復甦。經濟部統計處數據顯示，2022年餐飲業全年營業總額新台幣8653億元為歷年新高，其中餐館業營收年增率達13.5%，表現亮眼。

看準內需市場回溫，去年獲餐飲業者瓦城泰統集團投資的樂子今天發布訊息宣布，接下來將積極展店，祭出「新星閃耀」、「竹夢北漂」兩大招募計畫。

樂子創辦人杜湘怡表示，過完年後算是求職高峰，把握機會招募對餐飲有興趣，且已有1到2年相關工作經驗的人士，預計共招募36位正、兼職員工，以滿足營運版圖擴增所增加的人力需求。

她指出，兩大徵才計畫祭出上看5.1萬元的月薪、員工宿舍、快速升遷、彈性排班、轉職鼓勵獎金3000元等多項福利，盼吸引新世代求職者。目前樂子共有5間分店，其中兩間位在新竹，將提供優於台北市的起薪。

瓦城集團於去年底宣布投資樂子，合計原先品牌目前總店數為140家，展望2023年，瓦城將持續積極於台灣市場展店，將以瓦城與時時香為主力，規劃3年內再開60家新店，朝2025年總店數200家店的目標邁進。（編輯：趙蔚蘭）1120317

#樂子
#瓦城
#杜湘怡
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