觀光復甦寒舍轉盈 瓦城、揚秦前2月營收回溫

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（中央社記者江明晏台北9日電）受惠解封，觀光股業績大幅轉強，飯店股寒舍餐旅去年第4季轉盈，全年虧損收斂；餐飲股瓦城、揚秦前2月營收年增正成長；百貨股大魯閣前2月營收年增25%。

寒舍餐旅公告2022年合併財報，受惠去年10月國境開放、新飯店寒居酒店挹注，帶動營收成長，加上年底聚餐訂位需求增溫，以及年菜外賣與尾牙春酒的業績表現亮眼，第4季營收11.9億元、季增32.71%、年增52.96 %，稅後淨利0.42億元，每股盈餘（EPS）0.46元，營收逐漸恢復至疫情前水準的9成。

不過，寒舍2022年前3季依然受到疫情及邊境管制影響，全年合併營收34.22億元、年增46.63%，稅後淨損3.38億元。

展望後市，寒舍看好，各國國境開放、航空公司恢復航班、商務及觀光旅客回流，於疫情3年期間所停滯而蓄積的消費動能，將推升飯店整體客房、餐飲及宴會的業績成長。

瓦城泰統集團今年2月營收4.35億元，因去年春節落在2月，年減4.15%，累計營收10.87億元，年成長28.79%，主要受惠國內餐飲業從去年年中開始復甦，整體業績已超越疫情前水準。

瓦城觀察，春酒訂席與228連續假期以及有效針對年輕與女性客群的情人節檔期活動等，皆成功吸引消費者回流，帶動業績，瓦城將針對全台灣各地商圈特色，並透過差異化展店策略，量身打造18家店的展店計劃。

瓦城2022年展店8家，也在今年1月新開1家時時香，集團並於去年底宣布投資的「樂子」，目前總店數為140家，今年將以「瓦城」與「時時香」為主力，規劃3年內再開60家新店，朝2025年總店數200家店的目標邁進。

揚秦國際企業今天公布2月自結營收1.51億元，年增24.98%，月減6.88%，揚秦表示，2月適逢228長假及營業天數較少致使營收稍受影響，雖稍不如1月，但仍創歷史同期新高；累計前2月營收3.13億元，年增14.04%。

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展望後市，揚秦國際企業總經理林麗玲表示，2月剛結束的2023台北國際連鎖加盟創業展，一掃過去兩年間疫情的陰霾，創業熱度更是逐步加溫。揚秦旗下麥味登與炸雞大獅，加盟詢問熱度大增，將驅動揚秦持續成長。

休閒產業大魯閣實業2月營收0.94億元，年減0.45%，月減約23%，累計前2月合併營收2.18億元，年增25%。大魯閣說明，由於今年的寒假開始的比較早，加上過年連續假期都在1月；大魯閣1月營收創下自2012年啟動公司轉型以來的本業單月新高。（編輯：林興盟）1120309