物價高漲 1月實質經常性薪資落入負成長年減0.72%
2023/3/15 16:24（3/15 16:53 更新）
主計總處公布1月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬5376元，年增2.3%，但受到物價高漲影響，實質經常性薪資依舊落入負成長，年減0.72%。圖為台北市中正區上班族在路邊小憩。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北15日電）主計總處今天公布1月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬5376元，年增2.3%，但受到物價高漲影響，實質經常性薪資依舊落入負成長，年減0.72%。
1月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5376元，加計非經常性薪資後，總薪資平均為10萬7736元，年增1.52%。
但因為農曆春節效應，物價高漲，1月實質經常性薪資與實質總薪資雙雙落入負成長。（編輯：潘羿菁）1120315
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