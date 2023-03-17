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富時指數生效 台積電最後一盤爆1.8萬張成交量

2023/3/17 18:57
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（中央社記者韓婷婷台北17日）富時指數相關成分股今天盤後生效，包括華新、台積電、聯電、聯詠等最後一盤都出現爆量，台積電最後一盤爆出18153張成交量，一口氣拉升4元，華新爆出38738張，同樣以今天最高價作收。

富時羅素於3月初公布成分股調整，其中台灣50成分股新增華新，刪除南電。有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果後，相關成分股納入及刪除的變動在今天交易結束後生效。相關成分股中多檔個股尾盤出現爆量的情況。

新納入台灣50成分股的華新今天開高走高，尾盤最後5分鐘撮合盤爆出38738張成交量，股價以52.8元，上漲2.1元作收，漲幅4.14%。遭刪除的南電最後一盤成交2629張，股價上漲2元，以261元作收。

台積電今天最後一般也爆出18153張成交量，股價一口氣再往上拉升4元，以今天最高的518元收盤；聯電同樣在最後一盤爆出25717張大量，收盤上漲2.31%，股價來到53.2元，同樣以今天最高價作收。聯詠今天同樣拉尾盤，終場以434.5元今天最高價收盤，最後一盤成交量也有2886張。（編輯：楊凱翔）1120317

#台積電
#台灣
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