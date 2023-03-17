高壓以上產業電價漲17% 晶圓廠：影響毛利率續節電

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（中央社記者張建中新竹17日電）經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調漲11%，產業部分，高壓與特高壓用電大戶調漲17%。晶圓代工廠表示，電價調漲將影響毛利率表現，將持續推動節能節電因應。

考量國際燃料價格仍處高檔，造成台電巨大經營壓力，經濟部電價費率審議會決議，平均電價每度調整為新台幣3.1154元，新電價自4月1日起實施。

聯電對此表示，配合辦理。電價調漲將造成成本上揚，對毛利率會有一些影響，但是影響程度不大，將持續推動節能節電因應。

據聯電永續報告書指出，節電計畫中規劃全面導入能源效率較佳的生產機台、變頻設備、不在線式不斷電系統及高效能的冰水系統等。

除持續提升能源效率外，聯電亦規劃多元能源使用，積極設置廠內再生能源，更將太陽能系統列為新建廠房標準設計建置項目。

對於電價調漲一事，台積電沒有回應。不過，台積電持續不斷針對廠務及生產機台展開節能。廠務方面，除提升效能，並在照明、空調及待機採取節能措施。

生產機台方面，台積電除進行用電管理，並汰換機組、修改機台。考量製程機台用電量占全公司能源使用50%以上，且先進機台數量逐年增加，台積電啟動新世代機台節能行動專案，尋求節能方案，並將節能規範納入新機台採購標準規格。（編輯：楊蘭軒）1120317