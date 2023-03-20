SVB、瑞信事件衝擊市場 阮清華：國安基金緊盯變化

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（中央社記者張璦台北20日電）美國矽谷銀行（SVB）及瑞士信貸連環爆，引發市場波動，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今天表示，相關影響應不會比2008年金融危機嚴重，但須密切關注後續發展，國安基金仍在場內，會持續緊盯國內外政經局勢變化。

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank近來相繼倒閉引發對銀行業的信任危機。目前，在美國存款受到銀行業監管機構聯邦存款保險（FDIC）擔保，金額最高可達25萬美元。

此外，瑞信最大股東日前指出，基於監管和法規因素，不會對這家瑞士銀行增加持股，引發市場恐慌。在瑞士政府居中斡旋下，瑞士銀行（UBS）同意以30億瑞士法郎（約32.3億美元）收購陷入危機的瑞士信貸（Credit Suisse），避免金融危機擴散。

阮清華今天接受媒體聯訪指出，針對矽谷銀行及瑞信事件，有關當局都已發表聲明並介入，影響應不會比2008年金融危機來得嚴重，但仍要密切關注後續發展。

阮清華表示，國安基金依然在場內護盤，會積極、密切注意國內外政經局勢變化，下一次例會將在4月15日前召開，具體時間還在安排，財報也將在會後對外公布；目前國安基金帳面是「正數」，但國安基金不是以獲利為目的，而是維持股市穩定。（編輯：張良知）1120320