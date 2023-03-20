更多編輯台推薦新聞：
輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看
生活

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見
生活

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 產經

SVB、瑞信事件衝擊市場 阮清華：國安基金緊盯變化

2023/3/20 11:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北20日電）美國矽谷銀行（SVB）及瑞士信貸連環爆，引發市場波動，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今天表示，相關影響應不會比2008年金融危機嚴重，但須密切關注後續發展，國安基金仍在場內，會持續緊盯國內外政經局勢變化。

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank近來相繼倒閉引發對銀行業的信任危機。目前，在美國存款受到銀行業監管機構聯邦存款保險（FDIC）擔保，金額最高可達25萬美元。

此外，瑞信最大股東日前指出，基於監管和法規因素，不會對這家瑞士銀行增加持股，引發市場恐慌。在瑞士政府居中斡旋下，瑞士銀行（UBS）同意以30億瑞士法郎（約32.3億美元）收購陷入危機的瑞士信貸（Credit Suisse），避免金融危機擴散。

阮清華今天接受媒體聯訪指出，針對矽谷銀行及瑞信事件，有關當局都已發表聲明並介入，影響應不會比2008年金融危機來得嚴重，但仍要密切關注後續發展。

阮清華表示，國安基金依然在場內護盤，會積極、密切注意國內外政經局勢變化，下一次例會將在4月15日前召開，具體時間還在安排，財報也將在會後對外公布；目前國安基金帳面是「正數」，但國安基金不是以獲利為目的，而是維持股市穩定。（編輯：張良知）1120320

#阮清華
#國安基金
#美國矽谷銀行
阮清華
美國主辦APEC 致力確保台灣充分參與美國主辦APEC首場資深官員會議 台灣不缺席
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
電金弱勢 台股平盤下震盪