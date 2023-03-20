瑞士財長：瑞銀收購瑞士信貸 係解決問題而非紓困

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（中央社伯恩19日綜合外電報導）瑞士財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）決心將瑞士銀行集團（UBSG.S）收購瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的交易視為因應困局的最佳解決方案，而不是紓困。

路透社報導，凱勒蘇特說最壞的情況已經避免。她表示自己持有瑞士信貸的銀行帳戶。

凱勒蘇特在伯恩（Bern）的記者會上說：「這不是紓困，這是一個商業解決方案，因為瑞銀正在接管瑞士信貸。」

她說：「瑞士信貸破產將對瑞士金融市場以及國際金融市場造成巨大的連帶損害。」

凱勒蘇特說她一直與「英國和美國同事」保持聯繫，他們「非常感謝這個解決方案，因為很擔心瑞士信貸破產造成損失」。

瑞士央行總裁尤丹（Thomas Jordan）表示，迅速找到解決方案至關緊重要。瑞士央行提供了1000億瑞士法郎（約合新台幣3.2兆）的流動性援助。

尤丹向記者表示：「由於瑞士信貸的規模與全球網絡，它被歸類為具全球系統重要性的銀行。」「我們現在擁有的解決方案可確保此系統重要性的功能依然安全。」

瑞銀董事長凱勒赫（Colm Kelleher）將是雙方合併後的董事長，他將這筆交易描述為一個很好的機會，儘管還有很多工作要做。

凱勒赫對記者說：「我們將從瑞士信貸接手許多棘手業務，要消除這些業務的風險。」

他表示，現在討論瑞士信貸是否裁員還為時尚早，但他對瑞士信貸在瑞士的業務非常樂觀。

凱萊赫說：「這是一項我們有決心保留的優良資產。」

凱萊赫樂觀的語氣與瑞士信貸董事長萊曼（Axel Lehmann）形成鮮明對比，瑞士信貸是一間擁有167年歷史的獨立銀行，萊曼談到它走向終點時情緒激動。

萊曼說：「今天是歷史性、悲傷與非常具挑戰性的一天。」他表示以前的舊負擔現在終於壓垮銀行，「這是非常多年、多年積累的東西，總的來說，火藥桶已經炸了」。（譯者：屈享平/核稿：陳政一）1120320