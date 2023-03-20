保險業對瑞信曝險逾千億 6大壽險全未踩AT1雷

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽、張璦台北20日電）根據金管會初步統計，保險業投資瑞信曝險逾新台幣1000億元。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽6大壽險全數表示未持有AT1債券，且持有部位多為主順位債。

為避免全球金融巿場再陷動盪，在瑞士當局促成下，瑞銀集團同意以30億瑞士法郎（折合約32.3億美元）收購對手瑞信銀行。外電報導，為遵循瑞士金融監管機關要求，瑞信發行的160億瑞郎（折合約173億美元）AT1債券將被註銷，引起外界關注台灣金融業曝險部位是否踩雷。

國泰金持有瑞信曝險部位合計375億元，其中國泰人壽曝險340億元，均未持有AT1債券。國泰世華銀行持有瑞信債券曝險部位極小，且5月會陸續到期；另國壽曝險均為主順位債及國際板債，完全沒有持有AT1債券，債權全獲得確保。

富邦金合計對瑞信曝險約110億元，其中富邦人壽占比達9成以上。富邦金表示，持有瑞信曝險部位全部為主債，並未持有AT1債券，目前無債信疑慮。

新光金持有瑞信曝險157億元，其中包括新光人壽曝險131億元及新光銀行曝險26億元，全數為債券曝險，但新光金及子公司均無投資瑞信AT1債。

南山人壽說明，持有瑞信曝險部位有限，且未持有任何瑞信AT1債券；另在投資型保單方面，僅部分投資標的有瑞信相關債券產品，但投資部位占比極低，影響非常有限。

開發金對瑞信曝險約150億元，開發金表示，持有曝險部位為主順位債，並無AT1債券曝險。

中信金對瑞信曝險部位同樣沒有AT1債券，子公司台灣人壽持有瑞信債券曝險共120.58億元，全為公司債且放AC（攤銷後成本）、持有至到期。中信金表示，去年10月瑞信一度出現財務危機，即已將瑞信列入「只出不進」列管清單。

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永豐金對瑞信曝險約10多億元，約占金控合併資產不到0.07%，永豐金表示，曝險部位以主順位金融債為主，皆無AT1曝險，評估影響有限。

AT1債為額外一級資本債，屬於CoCo Bond（俗稱應急可轉債）的一種，若出現經濟動盪以致金融機構虧損、需要增加資本，金融機構可將所發行的應急可轉債強制轉換為股票，以拉高自有資本水位，為較高風險金融商品。（編輯：楊蘭軒）1120320