防海外金融危機燒到壽險業 金管會將祭專案壓力測試

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（中央社記者謝方娪台北20日電）近期美國區域銀行倒閉及瑞士信貸銀行信心危機引發市場動盪，為降低壽險業海外踩雷衍生風暴，立法院財委會臨時提案通過，金管會今年將對壽險業祭專案壓力測試。

根據金管會保險局初步規劃，主要將針對利率、匯率及金融市場動盪設計相關情境，包括若銀行倒閉，是否會有風險擴散效應等，並檢視壽險公司在相關情境下的風險承受度。一旦有壽險公司未通過壓力測試，將必須向保險局提報改善計畫。

近期美國矽谷銀行（SVB）倒閉及瑞士信貸銀行（CS）出現信任危機等風波，國際金融市場相對波動，立法院財政委員會今天臨時提案通過，因台灣壽險業海外投資曝險占可運用資金比重將近7成高水位，要求金管會針對現行國際金融不穩定因素對壽險業辦理專案壓力測試。

金管會官員表示，今年辦理壓力測試將考量新的國際情勢設計風險情境，比如現在壽險業面臨的利率問題、匯率問題及金融市場動盪等，包括若有銀行倒閉，壽險業是否會承擔風險擴散效應，並檢視壽險公司在相關情境下的風險承受度。

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官員指出，後續金管會將評估辦理專案壓力測試時程，請保險安定基金先研擬各種壓力測試情境，交給壽險公司進行評估後，金管會再收卷檢視各家壽險公司表現，若有壽險公司在特定極端情境下未過關，將要求壽險公司提報改善計畫。

官員解釋，若有壽險公司在特定情境下無法通過壓力測試考驗，意味這種問題一旦發生，該壽險公司面臨的經營挑戰會更艱鉅，因此一般會請壽險公司針對該情境提報改善計畫，看該壽險公司要如何解決類似的問題。（編輯：潘羿菁）1120320