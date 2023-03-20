友達：面板景氣第2季落底 下半年優於上半年

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（中央社記者潘智義台中20日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，面板市場經過一年半的調整，整體庫存回到健康水準，從過去的供過於求，往平衡方向走，預期面板景氣在4、5月落底，下半年會比上半年更好。

彭双浪在2023智慧友達展指出，這兩年面板廠沒新產能，當總體市場回到正常之際，供需會更穩定，目前面板價格往正向走，整體產業鏈庫存已逐漸回到健康水準，尤其電視面板價格下跌最早，庫存也最早恢復。

彭双浪說，面板產業景氣有起色，不只電視面板有急單，資訊電子（IT）面板也有。個人電腦（PC）面板庫存方面，有的應用差不多回到正常水準，有的還在努力消化，但也已差不多回到健康水位。可以確定的是今年4至5月，即可見景氣落底回溫。

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他坦言，PC庫存逐漸恢復健康，但仍無法回到2021年宅經濟時的大量需求水準，2021年全球筆電出貨量近2.5億台，今年大約只有1.9億台，2021是特例，現在是正常，產品需求也將同步回歸季節性的變化。

他以疫情帶動的宅經濟發燒為例，2021年PC面板出貨量衝上2.4至2.5億片的高峰，今年預估PC面板出貨量落在1.9億片左右，雖然不如2021年，但已恢復到正常的市場需求。（編輯：楊蘭軒）1120320