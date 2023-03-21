更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法國年金改革掀百萬示威潮 一次看懂民眾到底反什麼
首頁 / 產經

富邦媒：若有好併購機會願評估 今年成長優於零售業

2023/3/21 13:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）Yahoo台灣先前傳出將出售，電商業者momo富邦媒（8454）被點名為潛在買家。富邦媒總經理谷元宏今天重申，無法評論個案，不過在電商市場成長過程中，只要有好的併購機會，都願意看一下。

谷元宏今天出席媒體交流會，談到今年營收目標，谷元宏說，相較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的成長，今年困難度不同，去年富邦媒營收破千億元、墊高基期，未來不太可能每年動輒成長30%到50%，但今年還是會有高於一般零售業的成長。

他分析，今年上半年還有很多外在因素影響，今年初通貨膨脹、俄烏戰爭因素持續到現在，最近也有銀行問題，今年大環境很多不穩定因素，都影響消費者心態和支出。

媒體關注美國電商巨擘亞馬遜將再裁員9000人，是否代表電商面臨成長瓶頸；谷元宏回應，後疫情時代各國電商業者都碰到成長遲緩的狀況，比較大的案例在美國和中國，都是電商滲透率較高的市場，接近飽和點，但台灣電商滲透率還不到這些市場的一半，仍有成長空間。亞馬遜近期裁員應該與倉儲快速擴張有關，有不一樣的問題要解決。

2019年富邦媒投入點數經濟的發展，推出「mo幣」，至今累積服務會員數超過千萬。2023年momo將擴大mo幣服務範疇，拓展合作品牌線上與線下活動串聯、企業福委採購、禮贈平台合作等多元場景，以加速mo幣生態圈向外發展達到規模化，預計2023年mo幣發行量可達100億。

此外，富邦媒持續布局短鏈物流，2023年預計物流中心、主倉、衛星倉將增至63座，同時導入人工智慧（AI）運算優化倉儲管理的挑品配置、銷量預測、轉運補貨，提升整體倉儲作業效率。

富邦媒也透過數據科技強化TMS運輸管理系統，提升物流路徑規劃、即時路況建議等物流效能，精準預估訂單到貨時間，讓消費者即時掌握包裹物流旅程。（編輯：張均懋）1120321

#momo富邦媒
#谷元宏
#Yahoo
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族