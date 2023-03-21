富邦媒：若有好併購機會願評估 今年成長優於零售業

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（中央社記者吳家豪台北21日電）Yahoo台灣先前傳出將出售，電商業者momo富邦媒（8454）被點名為潛在買家。富邦媒總經理谷元宏今天重申，無法評論個案，不過在電商市場成長過程中，只要有好的併購機會，都願意看一下。

谷元宏今天出席媒體交流會，談到今年營收目標，谷元宏說，相較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的成長，今年困難度不同，去年富邦媒營收破千億元、墊高基期，未來不太可能每年動輒成長30%到50%，但今年還是會有高於一般零售業的成長。

他分析，今年上半年還有很多外在因素影響，今年初通貨膨脹、俄烏戰爭因素持續到現在，最近也有銀行問題，今年大環境很多不穩定因素，都影響消費者心態和支出。

媒體關注美國電商巨擘亞馬遜將再裁員9000人，是否代表電商面臨成長瓶頸；谷元宏回應，後疫情時代各國電商業者都碰到成長遲緩的狀況，比較大的案例在美國和中國，都是電商滲透率較高的市場，接近飽和點，但台灣電商滲透率還不到這些市場的一半，仍有成長空間。亞馬遜近期裁員應該與倉儲快速擴張有關，有不一樣的問題要解決。

2019年富邦媒投入點數經濟的發展，推出「mo幣」，至今累積服務會員數超過千萬。2023年momo將擴大mo幣服務範疇，拓展合作品牌線上與線下活動串聯、企業福委採購、禮贈平台合作等多元場景，以加速mo幣生態圈向外發展達到規模化，預計2023年mo幣發行量可達100億。

此外，富邦媒持續布局短鏈物流，2023年預計物流中心、主倉、衛星倉將增至63座，同時導入人工智慧（AI）運算優化倉儲管理的挑品配置、銷量預測、轉運補貨，提升整體倉儲作業效率。

富邦媒也透過數據科技強化TMS運輸管理系統，提升物流路徑規劃、即時路況建議等物流效能，精準預估訂單到貨時間，讓消費者即時掌握包裹物流旅程。（編輯：張均懋）1120321