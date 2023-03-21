東元在台電動車業績拚年增3倍 看好智慧能源成長

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）機電大廠東元今天在證交所舉行法人說明會，預估第1季智慧能源營收可望年成長55%至59%，今年東元在台灣電動車業績可望成長3倍，東元也增設墨西哥產線，預估今年底投產營運。

法人預估，東元第1季業績可年成長10%區間，力拚歷史單季新高。

東元下午在台灣證券交易所舉行法人說明會，展望第1季營運，東元預估機電系統營收年成長約7%至11%，智慧能源營收年成長達55%至59%，智慧生活營收較去年同期估下滑24%至28%，主要是去年同期有政府專案基期相對高，預估集團單季毛利率預估24%至28%區間，須觀察原材料成本走勢，航運成本已經降低。

展望第2季，東元總經理范炘表示，能源轉型和基礎建設趨勢持續帶動成長，東元受景氣循環影響小，第2季之後趨勢正向看待。

展望今年營運，范炘指出，在機電系統，北美東元西屋扮演能源轉型與節能減碳的重要角色，預估今年營運成長看佳；高耗能產業整廠節能改造方案商機可期，相關方案輸出至中國大陸和東南亞等地。

在智慧能源，范炘表示，東元持續布局陸域及海上變電站等解決方案，此外布局再生能源創能與儲能事業；在智慧生活，東元持續深耕全域式智慧空調及能源管理、以及變頻冷凍冷藏機組等。

在台電加強電網韌性計畫商機，范炘指出，東元積極爭取台電10年電網強韌計畫累計新台幣超過370億元商機。此外，東元也成立創儲營運發展事業處，布局虛擬電廠商機。

在北美市場，范炘表示，去年北美市場對東元機電系統事業貢獻將近30%，較2021年成長50.2%；為擴大北美營運規模，東元也增設墨西哥產線，預估今年底投產營運。

觀察中國大陸市場，范炘指出，1月和2月應是谷底，3月開始回溫，可比1月和2月表現佳，預估第1季觸底，第2季起有機會逐步回穩。

在電動車布局，范炘指出，東元持續布局商用特殊電動車領域，在北美市場與品牌車廠接觸商用車、校車和電動巴士等商機，在印度輕型商用電動車市場，預估今年底有新成果，目前電動車業績仍以台灣市場為主，預估今年東元在台灣電動車業績可望成長3倍。

東元董事長邱純枝說明，印度廠建設進行中，預估今年完工開工，越南廠土地作業進行中，招商已有特定對象。

東元去年合併營收新台幣583.15億元，較2021年512.48億元成長13.8%，毛利率22.6%，較2021年22.3%微增，去年營業利益率8.7%，較2021年7.3%增加1.4個百分點，不過去年認列金融資產評價未實現損失新台幣11.3億元，去年稅後獲利34.58億元，較2021年50.13億元減少31%，去年每股基本純益1.64元，低於2021年EPS 2.38元，東元擬配息1.5元。

觀察去年營收分布，根據資料，東元去年機電系統營收比重約52.8%，智慧能源占比從2021年的13.8%提升至17.3%，智慧生活占比約23.8%。去年機電系統營收年成長14.7%，主要是北美及歐洲地區營收增加；智慧能源營收年增43.1%，主要是網際網路資訊中心IDC工程/離岸風電變電站/儲能系統等工程收入增加。（編輯：楊凱翔）1120321