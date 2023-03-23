英特爾攜手台灣生態系 加速AI、5G創新應用

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（中央社記者吳家豪台北23日電）美商晶片大廠英特爾（Intel）今天在台灣舉辦「邊緣到雲端技術產業論壇」，匯聚47家廠商打造4大應用展區，包括5G網路、人工智慧（AI）和高效能運算、邊緣運算、資料中心和雲端，展示逾60台實機。

英特爾發布新聞稿指出，透過技術創新與台灣及海外生態系夥伴共同打造解決方案，協助全球產業提升韌性、加速數位化和自動化營運、提供創新服務並降低成本與風險。此次活動是繼今年1月英特爾推出第4代Intel Xeon可擴充處理器後，台灣及海外生態系廠商展現對於相關產品的支持。

第4代Intel Xeon可擴充處理器推出後，獲得全球前10大雲端服務業者採用，全球已有超過50家OEM/ODM業者出貨中，總設計數量高達450款以上。

在今天活動中，台灣伺服器廠商包含營邦企業、華碩電腦、仁寶電腦、富士康工業富聯、技鋼科技、英業達集團、和碩聯合科技、雲達科技、美超微電腦、緯創資通、緯穎科技展示基於第4代Intel Xeon可擴充處理器的最新產品。

英特爾資深副總裁暨網路與邊緣運算事業群總經理哈克辛斯基（Brad Haczynski）在上午的主題演講中提到，無所不在的運算、普及的連接性、雲端至邊緣基礎設施、人工智慧、感測，這5大超級力量正加速萬物數位轉型，而半導體正扮演著轉型的重要角色。

哈克辛斯基說，英特爾致力推動具開放性且高度彙整的解決方案，幫助全球生態系廠商不斷創新，並協助企業組織以前所未有的機會，探索更多可能性。（編輯：張均懋）1120323