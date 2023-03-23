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雄獅去年每股虧8.91元 累計虧損達資本額1/2

2023/3/23 20:13
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（中央社記者江明晏台北23日電）疫情重挫旅遊業者，國內旅行社龍頭雄獅去年每股大虧8.91元，且累積虧損新台幣6.69億元，已達實收資本額1/2，董事會決議今年不配發股利，不過今年前2月營收年增4.7倍，全年拚轉虧為盈。

疫情近3年，衝擊旅行社營運，雄獅今天公告，截至去年底為止，累積虧損為新台幣6.69億元，已達實收資本額1/2。

雄獅今天董事會通過2022年財報，去年全年營收33億元，營業損失7.9億元，稅前淨損7.4億元，稅後虧損6.84億元，每股稅後虧損8.91元，比2021年每股虧6.43元進一步擴大，董事會並通過今年不配發股利。

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疫情陰霾逐漸遠離，台灣在去年10月開始邊境解封，挹注跨境旅遊動能，雄獅去年第4季虧損縮小，為改善財務結構並擴充投資銀彈，雄獅在今年完成增資8.5億元。

今年旅遊業邁向復甦，雄獅前2月的營收已達21.11億元，年增率達470%；雄獅總經理賴一青先前表示，隨著航空運能復甦，今年全年雄獅營收有望回到疫前水準的50%，力拚損平，營運動能來自歐洲、日本、暑假郵輪和日本包機等市場。（編輯：潘羿菁）1120323

#雄獅
#賴一青
#日本
賴一青
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